Everyeye Late Show stasera alle 19:00 su Twitch: cosa porterà la next-next-gen?

Le impressionanti possibilità dell'Unreal Engine 5.2, di MetaHuman e di ancora più numerosi ritrovati tecnologici aprono la strada a un futuro videoludico davvero molto interessante.

Un futuro che tuttavia non sappiamo quanto sarà lontano nel tempo, vista la particolare gestazione che ha caratterizzato l'attuale generazione di console. I problemi di produzione e distribuzione generati dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina dopo hanno infatti mutato radicalmente i piani di lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, costringendo Sony e Microsoft a fare fronte a difficoltà impreviste.



Quale sarà dunque il futuro next-next-gen del gaming su console? Ne parliamo questa sera con un nuovo appuntamento con il Late Show di Everyeye. La diretta prenderà il via alle ore 19:00 in punto di giovedì 30 marzo, ovviamente live sul canale Twitch di Everyeye A condurre l'appuntamento sarà ancora una volta il nostro Alessandro Bruni, accompagnato per l'occasione da Patrizio "l'uomo del popolo". Vi aspettiamo dunque per analizzare e discutere insieme delle prospettive future del settore, tra hardware, evoluzioni grafiche e tecniche e potenzialità dei nuovi engine.

