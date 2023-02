Everyeye Late Show torna giovedì su Twitch: si parla di 'Critica della critica'

Ci attende una settimana ricca di appuntamenti sui lidi di Everyeye, che vi invita a raggiungere la redazione sul canale Twitch di Everyeye, per tantissime dirette a tema videoludico.

Si parte questo pomeriggio con il Q&A Gaming di mercoledì 22 febbraio, per poi proseguire con uno speciale appuntamento in calendario per la serata di domani. Con il giovedì 23 febbraio, torna infatti il format di Everyeye Late Show. A partire dalle ore 19:00 in punto, il team della redazione discuterà del non sempre semplice rapporto tra critica videoludica e grande pubblico, in una diretta che vedrà ospiti il nostro capo redattore Giuseppe Arace, il veterano Alessandro Bruni e "l'uomo del popolo" Patrizio.

Tra riflessioni, considerazioni ed esempi concreti, la redazione analizzerà i meccanismi che regolano il funzionamento della critica videoludica, ovviamente in vostra compagnia. Come sempre, sarà infatti possibile interagire in diretta con il team di Everyeye: per farlo, è sufficiente essere iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona a forma di cuore viola.



A seguire, lo ricordiamo, il palinsesto proseguirà in grande stile, con il commento in italiano al PlayStation State of Play di febbraio 2023. L'evento a marchio Sony prenderà infatti il via alle ore 22:00 di giovedì 23 febbraio.