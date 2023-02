Everyeye Late Show torna su Twitch giovedì 16 febbraio, si parlerà dell'Hogwarts Gate

Torna sul canale Twitch di Everyeye.it un appuntamento cult, che dopo qualche anno di pausa si prepara ad un ritorno col botto: parliamo di Everyeye Late Show, il talk show del tardo pomeriggio dedicato a chi vuole approfondire gli argomenti più caldi del mondo dei videogiochi e non solo.

Al timone di Everyeye Late Show troviamo Mr. Alessandro Bruni che durante la prima puntata sarà affiancato dall'"Uomo del Popolo" e da Sam, volto noto dei profili social di Everyeye. Argomento del giorno? L'Hogwarts Gate e le numerose polemiche che hanno travolto Hogwarts Legacy, dalla recensione di Wired con voto 1/10 alle critiche sulle dichiarazioni (spesso travisate, in realtà) di J.K. Rowling.

Insomma, un argomento decisamente scottante e che, ne siamo certi, coinvolgerà gli spettatori sin dal primo secondo. Appuntamento dunque per giovedì 16 febbraio alle 19:00 sul canale Twitch di Everyeye.it e in replica il giorno successivo su Everyeye On Demand



Everyeye Late Show sta per tornare e abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto, seguiteci in questa nuova avventura!