Everyeye live, dal DC FanDome a Back 4 Blood e AC: tutte le dirette Twitch della settimana

Anche questa settimana, il Canale Twitch di Everyeye è pronto ad ospitare la nostra community per una ricca rassegna di eventi speciali, dirette, gameplay e momenti di approfondimento.

Sul fronte degli appuntamenti live, impossibile non segnalare l'attesissima seconda edizione del DC FanDome, in programma per sabato 16 ottobre. Durante lo show, saranno condivisi importanti aggiornamenti su videogiochi, film e fumetti a marchio DC, tra novità su Gotham Knights e Suicide Squad e il nuovo trailer di The Batman, con Robert Pattinson. Gli appassionati di Animal Crossing: New Horizons possono inoltre segnare sul calendario anche la data del nuovo Nintendo Direct interamente dedicato al life simulator.



Spazio poi alle produzioni da poco approdate sul mercato o in arrivo nelle prossime settimane, tra New World, Forza Horizon 5, Back 4 Blood, Far Cry 6 e Alan Wake Reamastered. Di seguito, trovate dunque la programmazione integrale di questa nuova settimana in compagnia del Canale Twitch di Everyeye: vi aspettiamo!

Lunedì 11 ottobre

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 15:00 - Forza Horizon 5

Ore 17:00 - New World

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat. Kikachan87

Martedì 12 ottobre

Ore 10:00 - Every Morning con Marco

Ore 12:00 - Divano Express

Ore 13:00 - Maratona: Back 4 Blood

Mercoledì 13 ottobre

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 15:00 - Q&A Tech

Ore 17:00 - Alan Wake Remastered: ep. 2

Ore 21:00 - Back 4 Blood

Giovedì 14 ottobre

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 15:00 - Alan Wake Remastered: ep. 3

Ore 17:00 - Far Cry 6

Ore 19:00 - FIFA 22 feat. AlonsoGrayFox

Ore 21:00 - New World feat. Giorno Gaming

Venerdì 15 ottobre

Ore 10:00 - Every Morning con Marco

Ore 15:30 - Nintendo Direct: Animal Crossing

Ore 17:00 - Cydonia

Ore 21:00 - Deathloop feat. Be_Frankie

Sabato 16 ottobre

Ore 18:00 - DC FanDome (commentato in italiano)

Domenica 17 ottobre

Ore 18:00 - eFootball feat. AlonsoGrayFox

Ore 21:30 - COD: Black Ops Cold War feat. Kikachan87

Vi ricordiamo che per interagire in diretta con la Redazione è sufficiente iscriversi al Canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona a forma di cuore. Per chi desidera sostenere attivamente il nostro palinsesto, segnaliamo inoltre la possibilità di abbonarsi gratis al canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.



Ricordiamo che da ottobre abbiamo sospeso la pubblicazione delle repliche su Everyeye On Demand, potenziando però l'organizzazione delle repliche sul canale Twitch, ora ordinate per mese e tipo di trasmissione, così da rendere più semplice la ricerca di precedenti dirette.