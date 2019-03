Everyeye Live: inizia la settimana di The Division 2, spazio anche ad Apex e One Piece

Inizia una nuova settimana e come di consueto vi proponiamo il palinsesto targato Everyeye Live, con tante dirette dedicate a The Division 2 già a partire dalla giornata di oggi, con tre appuntamenti interamente incentrati sul nuovo gioco Ubisoft.

Lunedì 11 marzo

Ore 11:00 - The Division 2: Primo Contatto

Ore 17::00 - The Division 2 Road to Review

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Martedì 12 marzo

Ore 16:00 - Domande e Risposte

Ore 19:00 - Apex Legends feat. Il Green

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 13 marzo

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 15:00 - Yoshi's Crafted World

Ore 17:00 - The Division 2

Ore 21:00 - Apex Legends feat RNade

Giovedì 14 marzo

Ore 17:00 - One Piece World Seeker

Ore 20:00 - 7 Giorni: Il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 15 marzo

Ore 11:00 - Apex Legends feat RNade

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - The Division 2

Ore 21:00 - Rainbow Six Siege feat RNade

Sabato 16 marzo

Ore 17:00 - DOA 6 feat SchiacciSempre

Domenica 17 marzo

Ore 21:00 - Apex Legends feat RNade

Come di consueto vi ricordiamo che le dirette andranno in onda esclusivamente su Twitch, vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è obbligatoria per poter interagire con la redazione e la community. Vi aspettiamo!