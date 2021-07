Everyeye live, programma Twitch della settimana: da Zelda Skyward Sword HD a Ender Lilies

Con un nuovo scoppiettante lunedì all'insegna della vittoria Azzurra agli Europei 2021, la Redazione di Everyeye è pronta a tornare in diretta con un ricco calendario di appuntamenti live.

Il Canale Twitch di Everyeye si prepara ad accogliere le nuove uscite della settimana, a partire da The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, riedizione per Nintendo Switch dell'esclusiva Nintendo Wii. Spazio anche a recenti pubblicazioni di successo, tra AAA e ottimi Indie, con Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e il metroidvania Ender Lilies. Non mancano poi le consuete rubriche, tra Q&A e appuntamenti mattutini.



Di seguito, il calendario completo della settimana Twitch di Everyeye:

Lunedì 12 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Fossa

Ore 15:00 - Prodeus (Early Access)

Ore 17:00 - Ender Lilies: Quietus of the Knights

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan87

Martedì 13 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Ale

Ore 14:00 - Divano Express

Ore 15:00 - Q&A Gaming

Ore 17:00 - Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Mercoledì 14 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Marco

Ore 15:00 - Q&A Tech

Ore 17:00 - Mario Golf Super Rush: Community Event

Ore 20:00 - Horror Night: Amnesia Rebirth

Giovedì 15 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Ale

Ore 15:00 - Q&A POP

Ore 17:00 - Nintendo Eshop: 3 giochi in offerta da recuperare

Ore 21:00 - World of Warcraft: Shadowlands feat. GiornoGaming

Venerdì 16 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Fossa

Ore 15:00 - Maratona: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Ore 21:00 - Dying Light feat. Be_Frankie

Sabato 17 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Gab

Ore 21:30 - COD: Black Ops Cold War feat. Kikachan87

Domenica 18 luglio

Ore 17:00 - Comic Sponde: 4 voci della Virtual Photography italiana

