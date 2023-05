Pronti alla mini-maratona del dolore? Rogue Legacy, Disc Room e Getting Over It su Twitch

Di ritorno dalla mini-maratona di Everyeye con i giochi Arkane in vista del lancio di Redfall, nella nostra redazione fervono i preparativi per quella che promette (o minaccia) di essere una vera e propria maratona del dolore su Twitch!

La nuova prova che attende in streaming il buon Alessandro Bruni sarà incentrata sulle sfide a tinte hardcore da completare negli spietati universi interattivi di Rogue Legacy 2 e Disc Room. Ma non solo!

Sempre nel corso di questa imperdibile puntata di Everyeye Live avremo modo di indossare (metaforicamente) i panni dell'improbabile eroe di Getting Over It with Bennett Foddy e il vero valore della spazzatura.

Le cinquanta sfumature di disagio e frustrazione del nostro prossimo appuntamento con la mini-maratona del dolore andranno in scena a partire dalle ore 15:00 di venerdì 5 maggio, con un pomeriggio da trascorrere insieme a noi e alle scoppiettanti avventure videoludiche di Alessandro Bruni.

Già che ci siamo, approfittiamo spudoratamente dell'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye: la sottoscrizione consente di accedere allo storico delle nostre trasmissioni, alle notifiche sulla programmazione con l'attivazione dell'apposita campanella e ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye.