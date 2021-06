Everyeye Live: Sea of Thieves, DLSS, Scarlet Nexus e Toscana Fantasy domani su Twitch

Mentre fervono i preparativi per l'Everyeye Entertainment Expo che si terrà dal 28 giugno, la fitta agenda di mercoledì 23 giugno sul canale Twitch di Everyeye vedrà la nostra redazione impegnata in una serie di appuntamenti altrettanto interessanti.

Partendo dalla programmazione mattutina, non possiamo davvero esimerci dall'invitarvi ad assistere al Season Finale di Toscana Fantasy con Fossa e Dalila dalle ore 10:00. In compagnia di Francesco Fossetti, e della community, avremo così modo di rituffarci nella suggestiva magia dei panorami toscani più emozionanti e di approfondire la conoscenza di alcune tra le meraviglie più incredibili della regione italiana.

Dopo aver scaldato i motori con Fossa e l'Every Morning, sul canale Twitch di Everyeye.it discuteremo dalle ore 14:00 di una delle novità più importanti e rappresentative della moderna tecnologia videoludica, ossia il DLSS. Nel corso della trasmissione discuteremo del DLSS, dei benefici della tecnologia di upscaling intelligente di NVIDIA e di come potrà ancora evolversi in futuro il supersampling in Deep Learning applicato ai videogiochi, specie in funzione del lancio di AMD FidelityFX. Tutto questo, in compagnia di Dennis "ShRP" Frantantonio, pro player di APEX.

La programmazione di Everyeye proseguirà alle ore 16:00 con una mini maratona di Scarlet Nexus, la nuova esperienza action ruolistica firmata da Square Enix. Ma non è tutto. Dalle ore 21:00, infatti, insieme a GiornoGaming salperemo in direzione dell'arcipelago di Pirati dei Caraibi per raccontarvi le ultime novità di Sea of Thieves Vita da Pirata, l'espansione gratuita dell'avventura a sviluppo continuo di Rare che vedrà i giocatori allearsi con Capitan Jack Sparrow.

