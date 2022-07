Everyeye live su Twitch, da Stray a Live A Live: tutte le dirette della settimana!

Una nuova settimana videoludica prende il via, con la Redazione pronta a tenervi compagnia sul Canale Twitch di Everyeye, con tanti appuntamenti dedicati a produzioni inedite.

Tra Stray, As Dusk Falls e Live A Live, la rassegna delle nuove uscite della settimana è particolarmente ricca, con tante produzioni attese su PC e console, da PS4 e PS5 a Xbox One e Xbox Series X|S, passando per Nintendo Switch. Di seguito, trovate il calendario completo delle dirette in programma sul Canale Twitch di Everyeye nel corso della settimana:

Lunedì 18 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Gab e Giada

Ore 12:00 - Retro Plus: Resident Evil Director's Cut

Ore 15:00 - Speciale Tech: Monitor Samsung

Ore 18:00 - Monster Hunter Rise: Sunbreak

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat. Kikachan87

Martedì 19 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Ale e Giada

Ore 12:00 - Fall Guys Ultimate Knockout: community event

Ore 14:00 - Stray

Ore 18:00 - As Dusk Falls

Ore 21.00 - Forza Horizon 5: Hot Wheels

Mercoledì 20 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Gab e Ilaria

Ore 12:00 - Retro Plus (in cloud): God of War

Ore 14:00 - Q&A Tech

Ore 18:00 - Baldur's Gate: Dark Alliance 2

Ore 21:00 - eFootball 2022 feat. AlonsoGrayFox

Giovedì 21 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Ric e Giada

Ore 12:00 - Cuphead: The Delicious Last Course

Ore 14:00 - As Dusk Falls

Ore 18:00 - Overhelm

Ore 21:00 - DreadOut 2 feat. LaSignoraFletcher

Venerdì 22 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Ale e Ric

Ore 12:00 - Stray

Ore 15:00 - Q&A Gaming

Ore 17:00 - Live a Live

Ore 21:00 - PUBG feat. LaSignoraFletcher

Sabato 23 luglio

Ore 16:00 - The Curse of Monkey Island feat. LaSignoraFletcher

Domenica 24 luglio

Ore 16:00 - eFootball 2022 feat. AlonsoGrayFox

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat. Kikachan87

Come da tradizione, vi ricordiamo che per interagire in diretta con la Redazione è sufficiente iscriversi al canale, tramite l'apposita icona viola a forma di cuore. Per supportare attivamente il palinsesto, segnaliamo inoltre la possibilità di abbonarsi gratis al canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime. Vi aspettiamo in live!