Everyeye live su Twitch, tra WitcherCon ed Europei 2020: tutte le dirette della settimana!

Con una nuova settimana, prende il via una nuova rassegna di appuntamenti sul Canale Twitch di Everyeye, con la Redazione pronta a tenervi compagnia ogni giorno con rubriche, gameplay ed eventi speciali.

Con un calendario di appuntamenti estremamente variegato, le dirette dei prossimi giorni offriranno un focus speciale sulle uscite più interessanti di questo inizio estate, tra Mario Golf: Super Rush, Ender Lilies: Quietus of the Knight, il nuovo Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e l'incarnazione next-gen di A Plague Tale: Innocence.



Spazio poi anche ad eventi speciali, con il commento alla prima edizione del WitcherCon commentata in italiano e lo speciale angolo sportivo con EuropEye, per l'immancabile tifo per la nazionale Azzurra in occasione di Italia-Spagna.



Di seguito, il programma integrale della settimana:

Lunedì 5 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Fossa

Ore 15:00 - Ender Lilies: Quietus of the Knights

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan87

Martedì 6 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Ale

Ore 14:00 - Nvidia Suite Studio

Ore 15:00 - Mario Golf Super Rush: torneo redazionale

Ore 17:00 - Spider-Man e Miles Morales: la Gallery di Vertical Gaming Photography

Ore 20:00 - EuropEye: gli Europei di VarSport: Italia-Spagna

Mercoledì 7 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Marco

Ore 15:00 - L'INDIEmoniato: Titan Souls

Ore 17:00 - A Plague Tale: Innocence

Ore 21:00 - Sea of Thieves

Giovedì 8 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Fossa

Ore 15:00 - Q&A POP: speciale Black Widow

Ore 17:00 - Laboratorio di Videogiochi

Ore 20:00 - Board Game

Venerdì 9 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Ale

Ore 16:00 - Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin feat. Cydonia

Ore 18:30 - WitcherCon (commentato in italiano)

Sabato 10 luglio

Ore 10:00 - EveryMorning con Gab

Ore 21:30 - COD: Black Ops Cold War feat. Kikachan87

