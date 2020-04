Everyeye Live: da Valorant a Rocket League, tutti gli appuntamenti del weekend

Anche nel weekend portiamo avanti l'iniziativa EveryDay che, con l'obiettivo di tenervi compagnia in queste giornate di quarantena, ha visto il già ricco palinsesto del canale Twitch di Everyeye espandersi ulteriormente con tanti nuovi appuntamenti.

Cominciamo tra pochissimo con l'immancabile Colazione con Everyeye, che questa mattina sarà condotta dal nostro Francesco Fossetti. In giornata sono inoltre previste dirette dedicate a Path of Exile, Guilty Gear Strive Beta (in compagnia di SchiacciSempre) e, infine, Valorant (con Kikachan). La giornata di domani 19 aprile sarà nuovamente inaugurata con una Colazione, stavolta con Gabriele Carollo e Marco Mottura, e proseguirà con Rocket League e Star Citizen. Ecco a voi la programmazione nel dettaglio:

Sabato 18 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Path of Exile

Ore 17:00 - Guilty Gear Strive Beta feat SchiacciSempre

Ore 21:30 - Valorant feat Kikachan

Domenica 19 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - Rocket League

Ore 17:00 - Star Citizen

Siete tutti invitati ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito fondamentale per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanella in alto a destra attiverete inoltre la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare agli appuntamenti. Vi aspettiamo numerosi!