Everyeye Live: da XCOM Chimera Squad a Valorant, tutte le dirette del weekend

Nonostante la festività, Everyeye Live tiene fede all'iniziativa EveryDay anche questo weekend, con un ricco palinsesto di dirette per il canale Twitch di Everyeye che saprà soddisfare i palati di tutti i videogiocatori.

Ad aprire le danze, ovviamente, ci pensa l'immancabile Colazione con Everyeye, che questa mattina sarà condotta dal nostro Francesco Fossetti. Nel corso di oggi 25 aprile sono inoltre previste dirette dedicate a X-COM Chimera Squad, spin-off appena approdato su PC, Granblue Fantasy: Versus in compagnia dell'esperto di picchiaduro SchiacciSempre, e Valorant giocato da Kikachan. La giornata di domani 26 aprile sarà nuovamente aperta da una Colazione con Everyeye, stavolta in compagnia di Gabriele Carollo e Marco Mottura. Proseguirà poi con Rocket League e Star Citizen. Ecco a voi la programmazione nel dettaglio:

Sabato 25 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - XCOM: Chimera Squad

Ore 17:00 - Granblue Fantasy: Versus feat SchiacciSempre

Ore 21:30 - Valorant feat Kikachan

Domenica 26 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - Rocket League

Ore 17:00 - Star Citizen

Siete tutti invitati ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito fondamentale per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanella in alto a destra attiverete inoltre la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare agli appuntamenti. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!