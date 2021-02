Everyeye Non Stop: 48 ore di diretta dal 3 al 5 marzo con tantissimi contenuti

Ci siamo! Ne parliamo ormai da tempo e finalmente il momento è (quasi) arrivato: il mese di marzo si aprirà con una nuova maratona targata Everyeye.it, due giorni di live non stop in compagnia della redazione con tantissimi contenuti e ospiti d'eccezione.

Quando? Dalle 11:00 di mercoledì 3 marzo e fino alla stessa ora di venerdì, 48 ore ininterrotte di diretta sull'onda della storica 48H Gaming People del 2018 (esatto... sono già passati tre) durante le quali giocheremo ai videogiochi (previste entusiasmanti battaglie multiplayer... ma per ora non possiamo dirvi altro), ci sfideremo con una selezione di board game, guarderemo film horror (e non solo), quiz, Q&A e tantissime altre attività live in compagnia di Francesco Fossetti, Marco Mottura, Alessandro Bruni, Cydonia e di ospiti e amici come Sabaku.

Lunedì primo marzo vi sveleremo altri dettagli, tra cui la scaletta delle attività e la lista completa degli ospiti, nel frattempo vi invitiamo a spargere la voce sui social e tra i vostri amici, sarà una maratona imperdibile, un momento epico per la community di Everyeye.it, da vivere come sempre insieme.

In chiusura, vi invitiamo anche a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it, potete supportarci abbonandovi al canale, se avete un abbonamento Amazon Prime non vi costerà nulla: tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante Abbonati nella home page di canale di Everyeye e selezionare la voce Iscriviti senza costi aggiuntivi. Tra i benefit, live senza pubblicità e l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram.