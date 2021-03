Everyeye Non Stop 48 Ore: parte oggi la maratona con tanti ospiti, giochi e talk show

Si parte! Alle 11:00 di mercoledì 3 marzo prende ufficialmente il via la Maratona 48 Ore Non Stop su Twitch: Alessandro, Cydonia, il Fossa e Marco saranno in diretta per due giorni senza pausa, in compagnia di tanti ospiti d'eccezione e amici. Siete pronti per vivere una nuova avventura targata Everyeye.it?

Di seguito riproponiamo la scaletta completa, si parte alle 11:00 con la presentazione dell'evento, focus della giornata di oggi le chiacchiere con Cydonia e Francesco Pardini sul futuro di Pokemon, l'appuntamento Atomircord con il Dr. Manhattan (Alessandro Apreda) e lo spazio dedicato a Elden Ring in compagnia di Sabaku, per riassumere tutto quello che sappiamo ad oggi sul gioco di FromSoftware.

Mercoledì 3 marzo

11-12: Inizio della maratona, presentazione ospiti e scaletta

12-13: Multiplayer Madness: Screen Cheat, Windjammers, Battlloon

13-14: Chiacchiere e Social Eating - Il 2021 di Pokémon feat. Francesco Pardini & Cydonia

14-15: Atomircord feat. DocManhattan

15-17: Community Event Project Winter

17-19: Tutto quello che sappiamo su Elden Ring feat. Sabaku

19-21: Chiacchiere e Social Eating: Evoluzione degli Open World feat. Crepuscolarace

21-23: Multiplayer Madness: Mr.Driller, Mario Tennis

23-01: Board Game: Fallout Shelter.... e non solo!

Giovedì 4 Marzo

01-03: Watch Party: Sonic Il Film

03-07: Fino all'Alba (Notte Horror): Devotion

07-09: Multiplayer Madness: Cuphead

09-11: Community Event: Destruction AllStars

11-13: Let's Play: Maquette

13-14: Chiacchiere e Social Eating - Cinema e Supereroi feat. VictorLazlo88

14-15: Presentazione del singolo "Quanto Male Fa" di Venz

15-16: The Last Game Vol.3 feat. Alex Crippa e Federico Butticè

16-17: Chiptune e Dintorni feat Kenobit

17-19: New Game+ Expo commentato in Italiano

19-21: Chiacchiere e Social Eating: argomento da definire feat Dario Moccia

21-23: Quiz Time feat. PlayerInside, Falconero, Ualone

23-01: Board Game: This War of Mine

Venerdì 5 Marzo

01-03: Watch Party: Quella Casa nel Bosco

03-07: Fino all'Alba (Notte Horror): Mists of Aiden

07-09: Multiplayer Madness: Streets of Rage 4

09-11: Chiusura della maratona

Nella notte tra giovedì e venerdì saremo impegnati un un Watch Party, per l'occasione vedremo insieme a voi Sonic Il Film: ecco come partecipare! Nel primo pomeriggio di giovedì 4 marzo vi presenteremo il nuovo singolo di Venz dedicato a Little Nightmares 2 e il terzo numero del fumetto The Last Game, in compagnia del disegnatore Federico Butticè e dello sceneggiatore Alex Crippa. Sempre giovedì sera in prima serata arriverà il quiz sui videogiochi con PlayerInside, Falconero e Ualone.

Ricordatevi di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it, potete supportarci abbonandovi al canale, se avete un abbonamento Amazon Prime non vi costerà nulla: quello che dovete fare è cliccare sul pulsante Abbonati nella home page di canale di Everyeye e selezionare la voce Iscriviti senza costi aggiuntivi. Tra i bonus per i supporter, live senza pubblicità e l'accesso ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye.