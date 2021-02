Everyeye Non Stop: Sabaku tra gli ospiti per parlare di Elden Ring, ecco data e orario

Siete già pronti per la nuova maratona non stop di Everyeye? Dal 3 al 5 marzo Francesco Fossetti, Marco Mottura, Alessandro Bruni e Cydonia vi aspettano sul canale Twitch per oltre 48 ore di diretta ricche di contenuti d'ogni tipo e tanti ospiti con cui chiacchierare degli ultimi fenomeni videoludici, e non solo.

Nei prossimi giorni vi sveleremo nuovi dettagli e condivideremo con voi la scaletta completa, ma possiamo già anticiparvi che tra gli ospiti figurerà anche Michele Poggi, in arte Sabaku No Maiku, uno dei più grandi esperti italiani di "Souls". Non a caso, il noto content creator si unirà alla redazione per discutere di uno dei giochi più attesi in assoluto dai videogiocatori, Elden Ring, nuova misteriosa opera dei talentuosi ragazzi di FromSoftware!



L'appuntamento con Sabaku è fissato per mercoledì 3 marzo dalle 17:00 alle 19.00, un momento per ricapitolare tutte le caratteristiche già note e le notizie condivise dal reveal avvenuto all'E3 del 2019 fino ad oggi. Vi diciamo subito però di non aspettarvi anticipazioni o rivelazioni di alcun tipo, la chiacchiera con Michele non precede un evento dedicato a Elden Ring e non sappiamo quali siano esattamente i piani di Bandai Namco per nuovi annunci legati al progetto.

Naturalmente siete tutti invitati a partecipare alla conversazione. A tal proposito, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche, così non rischierete di perdervi nulla. Se lo volete, potete anche supportarci abbonarvi al canale, un'azione che non vi costerà nulla se siete iscritti ad Amazon Prime: tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante Abbonati nella home page di canale di Everyeye e selezionare la voce Iscriviti senza costi aggiuntivi. Tra i vari benefit figurano le live senza pubblicità e l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram.