Everyeye Non Stop: spazio ai board game con Fallout Shelter e This War of Mine

Ancora memori della leggendaria 48H Gaming People del 2018, stiamo preparando per voi un'altra maratona indimenticabile, Everyeye Non Stop, che si svolgerà sul canale Twitch di Everyeye dalle 11:00 di mercoledì 3 marzo e fino alla stessa ora di venerdì 5 marzo.

Due giorni interi di live ininterrotta, durante i quali potete aspettarvi una valanga di contenuti, una moltitudine di attività e tanti ospiti famosi con cui chiacchierare delle attuali tendenze del mondo videoludico. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti, anche per gli amanti dei giochi da tavolo. Durante la maratona Francesco Fossetti, Marco Mottura, Alessandro Bruni e Cydonia giocheranno infatti a due tabletop ispirati ai videogames, ovvero Fallout Shelter e This War of Mine, e le buone notizie non sono finite qui. Il secondo dei due, essendo caratterizzato da una forte componente narrativa, lo giocheremo assieme a voi! Esatto, durante la diretta potrete intervenire e influenzare le decisioni e le scelte che verranno prese dai nostri redattori.



Gli orari? Giocheremo a Fallout Shelter mercoledì 3 marzo dalle 23:00 alle 01:00 mentre l'appuntamento con This War of Mine è fissato per giovedì sera 4 marzo sempre dalle 23:00. Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, in questo modo non rischierete di perdervi nessun appuntamento. Se lo desiderate, potete anche supportarci abbonarvi al canale Twitch, un'azione che non vi costerà nulla se siete iscritti ad Amazon Prime: non dovete fare altro che cliccare sul pulsante Abbonati nella home page di canale di Everyeye e selezionare la voce Iscriviti senza costi aggiuntivi.

Tra i vari benefit figurano le live senza pubblicità e l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram. Nel frattempo spargete la voce sui social e con i vostri amici: si preannuncia un evento epico per la community di Everyeye!