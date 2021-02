Everyeye Non Stop: Ualone, Falconero e PlayerInside si sfidano in un quiz sui videogiochi!

Ricordate la memorabile 48H Gaming People? Bene, sappiate che stiamo facendo di tutto per rendere la maratona Everyeye Non Stop ancora più spettacolare! Dalle 11:00 del 3 marzo alla stessa ora del 5 marzo Francesco Fossetti, Marco Mottura, Alessandro Bruni e Cydonia vi faranno compagnia lungo 48 ore ininterrotte di diretta con contenuti d'ogni genere.

Aspettatevi tanti altri dettagli sulla maratona nei prossimi giorni, ma possiamo già anticiparvi che Everyeye Non Stop si fregerà della presenza di un grande numero di ospiti. Sabaku interverrà il 3 marzo per parlare di Elden Ring, mentre il 4 marzo dalle 21:00 alle 23:00 toccherà a Ualone, PlayerInside e Falconero! Questo trio d'eccezione si sfiderà in un quiz sulla cultura dei videogiochi, che si svolgerà in varie categorie come "Nuovi Giochi", "Giochi in Uscita", "Game Designer", "Retrogaming" e "Curiosità". Preparatevi, però... avrete un bel da fare anche voi! Durante il quiz potrete partecipare a dei sondaggi per votare nuove categorie dalle quali pescare ulteriori domande per i partecipanti. Li aiuterete o li metterete in difficoltà? Starà a voi deciderlo!

Questa è solo una delle miriadi di iniziative previste per la maratona Everyeye Non Stop, tra le quali son compresi anche il Watch Party, durante il quale vedremo due film insieme a voi, e uno spazio dedicato ai Board Game Fallout Shelter e This War of Mine. Nell'attesa, siete tutti invitati ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi per non perdervi nessun appuntamento. Volendo, potete anche supportarci abbonandovi al canale Twitch, gratis se siete iscritti ad Amazon Prime: non dovete fare altro che cliccare sul pulsante Abbonati nella home page di canale Twitch di Everyeye e selezionare la voce "Iscriviti senza costi aggiuntivi". Tra i vari benefit figurano le live senza pubblicità e l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram.