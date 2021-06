Everyeye oggi live dalle 10:00 e dalle 16:00: l'E3 2021 su Twitch con la Redazione!

Ci siamo! Si alza il sipario anche su questa seconda giornata di virtuale fiera losangelina, con la Redazione pronta a commentare ogni annuncio ed evento in vostra compagnia.

Dopo lo scoppiettante evento inaugurale dell'E3 2021, che ha visto protagonisti i moltissimi annunci del Summer Game Fest Kickoff Live, Everyeye è pronta a una nuova giornata ricca di appuntamenti. In particolare, oggi - martedì 11 giugno - la Redazione vi attende in diretta sul Canale Twitch di Everyeye secondo il seguente calendario:

Dalle 10:00 alle 12:00 : EveryMorning si veste a festa per l'E3 2021, con la consueta finestra informativa mattutina dedicata alle principali novità;

: si veste a festa per l'E3 2021, con la consueta finestra informativa mattutina dedicata alle principali novità; Dalle 16:00 a oltranza: Q&A redazionale interamente dedicato alle novità presentate nel corso della serata di ieri. Gli argomenti di discussione certamente non mancheranno, tra l'annuncio della Death Stranding Director's Cut, il nuovo reveal di Elden Ring, la presentazione di Tiny Tina's Wonderlands e moltissimo altro. La finestra pomeridiana si protrae a oltranza, per seguire i seguenti appuntamenti odierni: Neflix Geeked Week Gaming Edition (dalle 18:00); Tribeca Games Spotlight (dalle 20:00); Koch Media Primetime (dalle 21:00) e IGN Expo (dalle 22:00);

Vi aspettiamo dunque sul Canale Twitch di Everyeye per una ricchissima giornata in compagnia. Ricordiamo inoltre di cliccare sull'apposita icona a forma di cuore per iscriversi al Canale, così da poter interagire in diretta con la Redazione e restare aggiornati sull'avvio delle trasmissioni. Segnaliamo inoltre che è possibile abbonarsi gratis al Canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime, per supportare le attività di Everyeye. Vi aspettiamo!