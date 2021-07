Everyeye oggi live con L'INDIEmoniato: Mottura con Titan Souls dalle 15:00!

Nella nostra rassegna sui migliori Indie presentati all'E3 2021, abbiamo avuto modo di parlarvi anche di Death's Door, promettente produzione distribuita da Devolver Digital e firmata da Acid Nerve.

In attesa del debutto dell'intrigante Action RPG, atteso su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, il nostro Marco Mottura ha deciso di tornare a esplorare la precedente opera del team di sviluppo. Prima di Death's Door, gli sviluppatori di Acid Nerve avevano infatti già conquistato il pubblico con un Action Adventure di pregevole fattura: Titan Souls.

Suggestiva commistione tra meccaniche afferenti a grandi nomi dell'industria quali The Legend of Zelda, Dark Souls e Shadow of the Colossus, l'Indie ha saputo convincere all'unanimità pubblico e critica, che hanno premiato il gioco con convinzione al suo debutto nel 2015. Per riscoprire Titan Souls, anch'esso distribuito da Devolver Digital, il nostro Marco Mottura è pronto a percorrerne le cupe atmosfere nel corso di un nuovo appuntamento con L'INDIEmoniato.



L'appuntamento con la rubrica live dedicata al mondo dello sviluppo indipendente è, come sempre, sul Canale Twitch di Everyeye. Nello specifico, troverete la diretta ad attendervi a partire dalle ore 15:00 in punto. Ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore: in questo modo potrete interagire in diretta con la Redazione. Inoltre, per coloro che desiderano supportare attivamente le live, segnaliamo la possibilità di abbonarsi gratuitamente al Canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.