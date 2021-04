Everyeye oggi live con L'INDIEmoniato: Mottura su Twitch alle 13:00 con FlintHook

Videogiocatori desiderosi di esplorare i meandri più nascosti dell'universo delle produzioni indipendenti, il nostro Marco Mottura vi invita ancora una volta a raccolta per una nuova puntata di L'INDIEmoniato!

La nuova rubrica di Everyeye interamente dedicata al mondo Indie prosegue infatti il proprio viaggio con un nuovo appuntamento in diretta, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. A partire dalle ore 13:00 di quest'oggi, mercoledì 21 aprile, lo studio di Milano si tingerà dei toni in Pixel Art di FlintHook, peculiare Action 2D con elementi roguelike. Sviluppato dagli autori di Mercenary Kings e Curses 'N Chaos, il titolo propone ai giocatori un'avventura in compagnia di una ciurma di pirati interstellari.



A indossare benda sull'occhio e uncino di ordinanza, troverete il nostro Marco Mottura, che nel precedente episodio di L'INDIEmoniato - che potete recuperare in apertura a questa news - si è cimentato con Curse of the Gods. Per tutti i dettagli sulla piccola produzione indipendente, in vista della diretta odierna potete recuperare la recensione di FlintHook disponibile sulle pagine di Everyeye.

L'appuntamento è dunque per le ore 13:00 di quest'oggi, mercoledì 21 aprile, sui lidi del Canale Twitch di Everyeye. Ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore: in questo modo sarà possibile ricevere una notifica al momento dell'avvio delle trasmissioni, ma anche interagire in diretta con la Redazione.