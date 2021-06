Everyeye oggi live con L'INDIEmoniato: Mottura su Twitch alle 15:00 con From Dust

Terminata la settimana dell'E3 2021, il calendario del Canale Twitch di Everyeye ritorna alla consueta programmazione, con la Redazione pronta a tenervi compagnia con un'ampia selezione di format.

Quest'oggi - lunedì 21 giugno -, in particolare, il nostro Marco Mottura è pronto a compiere un nuovo viaggio alla scoperta delle piccole, grandi gemme dello sviluppo videoludico indipendente. Con un nuovo episodio di "L'INDIEmoniato", lo studio di Everyeye ritorna al 2011, anno di pubblicazione di From Dust, titolo protagonista della diretta odierna.

Figlio della creatività di Eric Chahi, già autore del cult videoludico Another World / Out of this World, From Dust si struttura in un'esperienza sandbox, all'interno della quale i giocatori assumono il controllo di una civiltà primitiva. Interagendo con gli scenari naturali in tempo reale, la tribù deve recuperare i poteri perduti dai propri antenati, tra isole naturali, deserti e paesaggi vulcanici.



L'appuntamento odierno con "L'INDIEmoniato" prenderà il via alle ore 15:00, con il nostro Marco Mottura pronto a tenervi compagnia durante il suo viaggio nell'arcipelago di From Dust.