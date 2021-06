Everyeye oggi live su Twitch: da D&D Dark Alliance a Sea of Thieves X Pirati dei Caraibi

Terminata la sempre infuocata settimana dell'E3, il palinsesto del Canale Twitch di Everyeye torna a proporre una vasta e variegata selezione di appuntamenti.

La giornata di oggi - martedì 22 giugno - si preannuncia particolarmente densa, con numerosi titoli e format pronti a farvi compagnia dalla mattinata sino a sera. Ad aprire le danze, trovate in diretta il nostro Francesco Fossetti con il consueto appuntamento con Every Morning. Dopo pranzo, sarà invece il turno di Divano Express, rubrica dedicata a consigli di visione e lettura legati al mondo di anime, manga e fumetti.



Il pomeriggio prosegue poi all'insegna di specifici titoli, da Final Fantasy VII Remake Intergrade alla collaborazione tra Sea of Thieves e Pirati dei Caraibi, passando per il ritorno videoludico di D&D presentato di recente nella recensione di Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Di seguito, trovate dunque il programma completo per quest'oggi:

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

- Every Morning con Fossa Ore 14:00 - Divano Express

- Divano Express Ore 15:00 - Final Fantasy VII Remake Intergrade: esploriamo il Photo Mode

- Final Fantasy VII Remake Intergrade: esploriamo il Photo Mode Ore 17:00 - Dungeons & Dragons Dark Alliance

- Dungeons & Dragons Dark Alliance Ore 21:00 - Sea of Thieves: a Pirate's Life

L'appuntamento è dunque sul Canale Twitch di Everyeye : vi ricordiamo che perè sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore. In questo modo potrete interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle dirette. Segnaliamo inoltre che l'abbonamento al Canale Twitch di Everyeye è gratis con Amazon Prime