Everyeye On Demand non è morto, ospita una colazione a settimana e le live più importanti

Come sapete, da inizio ottobre abbiamo interrotto il caricamento delle repliche su Everyeye On Demand, il canale non ospita più le repliche delle trasmissioni in onda su Twitch e in queste settimane molti di voi si sono iscritti per poterle recuperare, e vi ringraziamo di questa scelta.

In tanti ci hanno fatto sapere di non potersi permettere l'abbonamento o di non poterci seguire in diretta (le dirette resteranno sempre gratis per tutti, questo vogliamo sottolinearlo ancora una volta), e abbiamo quindi deciso di venire un po' incontro a chi altrimenti non avrebbe modo di seguire le nostre trasmissioni.



Ogni settimana ricaricheremo un Every Morning sul canale Everyeye On Demand, inoltre avevamo promesso di caricare anche live di forte importanza contenutistica ed editoriale, e manteniamo la parola dal momento che già adesso potete trovare la reaction al gameplay di Elden Ring con il commento di Fossa e Cydonia. Tutti gli altri contenuti li trovate nelle playlist di Twitch e non verranno ricaricati su YouTube On Demand, tranne rare occasioni, qualche contenuto dal forte impatto editoriale potrebbe essere saltuariamente caricato anche sul canale YouTube di Everyeye.it



Chi può e ha piacere a farlo potrà supportare Everyeye.it abbonandosi a Twitch, la sottoscrizione è gratis per i membri Amazon Prime, per gli altri costa 3,99 euro al mese. Iscrivendovi avrete accesso ai VOD di tutte le trasmissioni, potrete vedere le dirette senza pubblicità ed entrerete a far parte dei canali dell'Orda di Everyeye su Telegram e Discord.