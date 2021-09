Everyeye On Demand: stop al caricamento delle repliche Twitch a partire dal 4 Ottobre

Il canale YouTube Everyeye OnDemand ha ospitato per molti mesi le repliche delle trasmissioni Twitch. Abbiamo deciso di interrompere il caricamento di queste repliche, e di lasciare che queste siano disponibili solo per gli utenti abbonati al canale sulla piattaforma di Amazon.

Nel caso in cui dovessero tenersi live importanti (interviste a creator, team di sviluppo o contenuti di forte approfondimento editoriale), caricheremo le repliche su uno dei nostri canali YouTube (decidendo anche sulla base della durata) che poi verranno pubblicate anche su Everyeye.it tra le news.



Sappiamo che questa scelta potrebbe scontentare alcuni utenti; crediamo tuttavia che sia giusto puntare sulla crescita del canale Twitch, incentivandone una sua totale autonomia. Le dirette saranno sempre accessibili anche ai non abbonati. Il servizio di replica, per contro, sarà disponibile solo per gli abbonati.



Si tratta di un servizio che preferiamo concedere a chi ci supporta quotidianamente su Twitch. Vi ricordiamo che è anche possibile abbonarsi gratuitamente al canale se siete già in possesso di un abbonamento Amazon Prime, trovate qui la nostra guida completa.