Everyeye risponde a tutte le vostre domande! Quando? Oggi alle 15:00 su Twitch

Torna l'appuntamento con il Q&A Gaming di Everyeye.it, lo spazio dedicato alle vostre domande e alle nostre risposte, come sempre in diretta su Twitch a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio, mercoledì 1 marzo.

Siamo pronti ad accogliervi sul canale Twitch di Everyeye, per una sessione di domande e risposte a tema videogiochi, lasciateci qui sotto i vostri quesiti sui temi del momento ma non solo, risponderemo durante la diretta. Vi invitiamo ad essere concisi nella formulazione delle domande, così da poter rispondere al maggior numero di persone nell'arco delle due ore di live.

Le novità di cui parlare non mancano, dal grande successo di Hogwarts Legacy al debutto di PlayStation VR2, senza dimenticare i nuovi giochi di marzo come Wo Long Fallen Dynasty e Resident Evil 4 Remake, o le novità emerse dalla prova di Final Fantasy 16 su PlayStation 5.

E continua a tenere battito lo scontro a distanza tra Xbox e PlayStation, con gli organi antitrust che non si sono ancora pronunciati riguardo l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte del colosso di Redmond. E ancora, la serie TV di The Last of Us, la passione di Hideo Kojima per i Maneskin e l'annuncio del primo DLC di Elden Ring... a voi la parola, aspettiamo le domande nello spazio commenti qui sotto.