Everyeye Summer of Games in diretta tutti i giorni su Twitch e TikTok dal 7 al 13 giugno

La grande estate dei videogiochi è iniziata con il PlayStation Showcase ma a giugno si entra nel vivo con conferenze ed eventi Xbox, Ubisoft e con la Summer Game Fest: Giuseppe Arace e Ilaria "Sam" Gentili saranno a Los Angeles per raccontarvi tutto e dal 7 al 13 giugno in diretta su Twitch e TikTok, ecco gli appuntamenti da segnare sul calendario.

Tutti i giorni da mercoledì 7 giugno e per una settimana, saremo in diretta su Twitch con un palinsesto che parte dalle prime ore del mattino e terminerà in tarda serata, mentre Sam e Giuseppe sono live da Los Angeles: si parte la mattina alle 10:00 dallo studio di Milano con il consueto spazio Every Morning per discutere degli appuntamenti del giorno, al pomeriggio invece sessione di Q&A direttamente dalla California e vi ricordiamo che Sam e Giuseppe si collegheranno con noi anche al termine delle conferenze per le prime impressioni a caldo.

7 giugno

10:00 Every Morning: discutiamo di tutti gli eventi della settimana!

17:00 Guerrilla Collective con collegamento da L.A. con Ilaria "Sam" Gentili

8 giugno

10:00 Every Morning Speciale Summer Game Fest

17:00 Aspettiamo la Summer Game Fest con Niccolò Borghi, Riccardo Cantù, Lorenzo Mango, SchiacciSempre e Giuseppe Carrabba.

18:00 Sam e Giuseppe LIVE da Los Angeles

20:30 Giuseppe e Sam in diretta dallo showfloor della Summer Game Fest

in diretta dallo showfloor della Summer Game Fest 21:00 commentiamo la Summer Game Fest

23:00 colleghiamoci con Sam e Giuseppe da Los Angeles

9 giugno

10:00 Every Morning Speciale, parliamo della Summer Game Fest! Delusi o soddisfatti?

17:00/24:00 Everyeye Summer of Games: collegamento da Los Angeles con Sam e Giuseppe, a seguire commentiamo Tribeca Games Festival e Devolver Digital, alle 22:00 nuovo collegamento live con i nostri inviati a Los Angeles.

10 giugno

10:00 Every Morning Speciale

17:00 Collegamento da Los Angeles con Giuseppe e Sam

18:00 Wholesome Direct

19:00 Future Games Show Summer Showcase

21:00 Collegamento da L.A.

11 giugno

10:00 Every Morning Speciale

17:00 Live da Los Angeles

19:00 Xbox Games Showcase

20:30 Starfield Direct

21:30 Le impressioni su Xbox Showcase da Los Angeles

22:00 PC Gaming Show

12 giugno

10:00 Every Morning Speciale

17:00 Collegamento da Los Angeles e pre-show Ubisoft Forward

19:00 Ubisoft Forward

20:00 Collegamento da Los Angeles

13 giugno

10:00 Every Morning Speciale

19:00 Xbox Game Showcase Extended

Al termine di Xbox Game Showcase Extended ci collegheremo con Sam e Giuseppe da Los Angeles per i saluti finali al termine della settimana di dirette. L'invito resta quello di seguirci anche sul canale YouTube di Everyeye.it per le video anteprime e gli short sui nuovi giochi su TikTok, Instagram con storie sempre fresche e su Facebook per le notizie più aggiornate.