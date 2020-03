Everyeye vi tiene compagnia per l'intero weekend su Twitch: tutti gli appuntamenti

Prosegue l'iniziativa EveryDay, che abbiamo lanciato la scorsa settimana con l'obiettivo di tenervi compagnia ogni giorno in questo periodo non facile. Il palinsesto del canale Twitch di Everyeye s'è fatto ancora più ampio, e la redazione si sta preparando per intrattenervi lungo tutto il weekend appena cominciato.

Al primo appuntamento del fine settimana manca pochissimo: alle 10:00 di oggi sabato 21 marzo il nostro Francesco Fossetti vi aspetta sul canale Twitch di Everyeye per fare colazione assieme a voi e parlare delle ultime novità in ambito videoludico (sono davvero tante!). Alle 15:00 giocheremo a Path of Exile, mentre alle 17:00 Gabriele Carollo si renderà protagonista di un nuovo Community Event di PES 2020, durante il quale inviterà gli spettatori a giocare con lui!

Domenica 22 marzo non sarà da meno: la giornata partirà nuovamente alle 10:00 con la Colazione con Everyeye, e proseguirà alle 15:00 con una live dedicata ad Animal Crossing: New Horizons e alle 17:00 con un appuntamento interamente incentrato su Star Citizen.

Si prospetta un weekend ricchissimo, al quale non potete non partecipare! Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri membri della community in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanella in alto, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di perdervi gli appuntamenti.