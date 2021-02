Everyeye su Twitch: appuntamento a domani per la diretta a tema Wonder Woman 1984

Se non vedete l'ora di scoprire qualche dettaglio in più su Wonder Woman 1984, la nuova pellicola dedicata alla supereroina DC Comics interpretata da Gal Gadot, sappiate che domani potrete assistere ad una speciale diretta a tema sul nostro canale Twitch.

L'appuntamento è fissato infatti alle ore 17:00 di domani, mercoledì 10 febbraio 2021, quando sul canale Twitch di Everyeye daremo il via ad una diretta streaming durante la quale parleremo del film in uscita anche in Italia tra qualche giorno. Vi ricordiamo infatti che la pellicola è ormai disponibile in territorio americano dallo scorso dicembre 2020 e che è stata rimandata più volte in Italia a causa dell'emergenza Covid-19: per tale motivo verrà distribuita esclusivamente tramite le piattaforme digitali a partire dal prossimo venerdì 12 febbraio 2021.

Quello dedicato a Wonder Woman 1984 sarà solo uno dei tanti appuntamenti di domani su Twitch e di seguito potete trovare l'elenco completo delle dirette che andranno in onda sul nostro canale nel corso della giornata:

EveryDay: colazione con Ale - alle ore 10:00

Q&A Tech - alle ore 15:00

Speciale Wonder Woman 1984 - alle ore 17:00

Serata Little Nightmares: aspettando il secondo capitolo - alle ore 20:00

Per scoprire gli appuntamenti dell'intera settimana potete consultare direttamente la pagina ufficiale del nostro canale Twitch, sul quale trovate il palinsesto completo.