Everyeye su Twitch: appuntamento a domani per seguire l'Epic Games Showcase

La redazione di Everyeye vi invita a seguire lo speciale che sarà trasmesso l'11 febbraio su Twitch in coincidenza dell'Epic Games Showcase, l'evento organizzato dal colosso videoludico statunitense per svelare alcune delle sorprese che ha in serbo da qui ai prossimi mesi.

L'evento organizzato da Epic Games darà modo all'azienda americana di presentare alcuni dei giochi che usciranno quest'anno su Epic Store, fornendo anche degli approfondimenti con nuovi annunci, sessioni di gameplay e finestre comunicative gestite in collaborazione con diversi team di sviluppo coinvolti.

Lo Showcase, inoltre, potrebbe fare da sfondo a ulteriori annunci legati, ad esempio, alla già confermata intenzione di Epic di regalare giochi PC per tutto il 2021, e questo per tacere delle promozioni, degli accordi di esclusiva e delle ulteriori iniziative.

Se volete seguire insieme a noi questo evento, vi informiamo quindi che commenteremo in diretta l'Epic Games Showcase a partire dalle ore 19:30 di giovedì 11 febbraio. Già che ci siamo, vi invitiamo a effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye per interagire con gli altri spettatori in chat, attivando l'icona della campanella, poter ricevere le notifiche degli streaming sui vostri dispositivi.