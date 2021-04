Everyeye su Twitch: appuntamento a mercoledì sera per l'Oculus Gaming Show

Tra i principali appuntamenti di questa settimana sul canale Twitch di Everyeye troviamo sicuramente l'Oculus Gaming Show, evento che seguiremo in diretta per scoprire tutte le novità in arrivo per i possessori del visore.

L'evento in questione si terrà nella notte tra mercoledì e giovedì, ma la nostra diretta partirà con qualche ora d'anticipo per dare un'occhiata anche alle eventuali novità annunciate nel corso del pre-show, il cui inizio è programmato per le ore 21:00 italiane, ovvero tre ore prima rispetto all'evento vero e proprio che partirà allo scoccare della mezzanotte.

Ecco di seguito il calendario completo degli appuntamenti previsti per il prossimo mercoledì 21 aprile 2021 sul nostro canale Twitch:

Ore 10:00 - Every Morning con Marco Mottura

Ore 13:00 - L'INDIEmoniato: Marco Mottura gioca a Flinthook

Ore 15:00 - Q&A Tech

Ore 17:00 - Presentazione The Last Game Vol. 3

Ore 21:00 - Oculus Showcase pre-show

Ore 00:00 - Oculus Showcase

Vi ricordiamo inoltre che venerdì andrà in onda sul nostro canale un nuovo episodio di Every Talk, durante il quale avremo come ospite Ivan Venturi di Italian Games Factory, il team di sviluppo attualmente al lavoro su Haunted Space.