Everyeye su Twitch: dirette E3, Ratchet & Clank, Battlefield, Summer Game Fest

Ci siamo! La settimana dell'E3 è ufficialmente iniziata, nei prossimi giorni assisteremo ai primi reveal e annunci in attesa degli eventi del weekend. C'è tanta carne al fuoco e come sempre la gusteremo insieme a voi sul nostro canale Twitch.

Iniziamo oggi con due trasmissioni dedicate a Miitopia e Sniper Ghost Warrior Contracts 2, a metà settimana seguiremo poi gli annunci della Geeked Week di Netflix e il reveal di Battlefield 6, mentre nella seconda parte della settimana spazio a Ratchet & Clank e al commento live delle conferenze E3 2021.

Lunedì 7 giugno

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa e Marco

Ore 15:00 - Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Ore 17:00 - Miitopia feat. Azalina

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan87

Martedì 8 giugno

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 13:00 - Divano Express: consigli su film e serie TV

Ore 15:30 - Speciale Ratchet & Clank Rift Apart

Ore 17:30 - Netflix Geeked Week

Ore 18:30 - Speciale Loki

Ore 20:00 - Guilty Gear Strive feat. SchiacciSempre

Mercoledì 9 giugno

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa - Toscana Fantasy: la prima dello spot

Ore 14:00 - Ray Tracing Test: Control, Cyberpunk 2077, Metro Exodus

Ore 15:30 - Battlefield Reveal

Ore 21:00 - Dying Light feat. Be_Frankie

Giovedì 10 giugno

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 14:00 - Ratchet & Clank Rift Apart mini maratona

Ore 20:00 - Summer Game Fest KickOff

Venerdì 11 giugno

Ore 10:00 - Every Morning: E3 Edition

Ore 16:00 - E3 con Everyeye

Ore 18:00 - Netflix Geeked Week: Cuphead, The Witcher, Resident Evil

Ore 21:00 - Koch Media Primetime

Ore 22:00 - IGN Expo

Sabato 12 giugno

Ore 10:00 - Every Morning E3 Edition

Ore 16:00 - E3 con Everyeye

Ore 17:00 - Guerrilla Collective

Ore 20:00 - Ubisoft Forward

Ore 22:30 - Devolver Digital

Domenica 13 giugno

Ore 10:00 - Every Morning E3 Edition

Ore 16:00 - E3 con Everyeye

Ore 19:00 - Xbox & Bethesda Games Showcase

Ore 21:00 - Square Enix Presents

Ore 23:00 - Back 4 Blood PVP Showcase

Lunedì 14 giugno

Ore 01:00 - Future Games Show

Ore 10:00 - Every Morning E3 Edition

Ore 16:00 - E3 con Everyeye

Ore 17:00 - E3 Presents Take Two Interactive, Capcom

Ore 22:00 - Limited Run Games

Martedì 15 giugno

Ore 10:00 - Every Morning E3 Edition

Ore 16:00 - E3 con Everyeye

Ore 17:00 - Bandai Namco

Ore 18:00 - Nintendo Direct

Dall'11 al 15 giugno inoltre seguiremo L'E3 in diretta con più finestre giornaliere, uno spazio mattutino (dalle 10:00 alle 12:00) per i commenti a caldo mentre nel pomeriggio torniamo in diretta con Q&A e con il commento a conferenze ed eventi in programma.



Volete supportare Everyeye.it? Potete farlo abbonandovi al canale Twitch, è gratis per i membri Amazon Prime, gli iscritti avranno la possibilità di guardare le dirette senza pubblicità e riceveranno l'accesso ai canali esclusivi Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.