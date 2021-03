Everyeye su Twitch: domani iniziamo il montaggio del Millennium Falcon LEGO!

La Forza della pazienza scorre potente nella redazione di Everyeye che si accinge a iniziare su Twitch il montaggio del Millennium Falcon LEGO, il set più grande che il produttore di giocattoli danese abbia mai prodotto.

Con i suoi 7541 pezzi, la reinterpretazione "in chiave brickettosa" della celebre astronave di Star Wars è al tempo stesso il sogno e l'incubo di ogni collezionista e appassionato di LEGO, proprio in ragione dell'estrema complessità del montaggio da completare seguendo in maniera scrupolosa le indicazioni del voluminoso manuale.

Se volete scambiare quattro chiacchiere insieme alla redazione di Everyeye prima che venga assorbita nel girone dantesco della fase iniziale di montaggio del Millennium Falcon LEGO, l'appuntamento con la community è fissato alle ore 20:00 di domani, mercoledì 10 marzo. Per l'occasione, naturalmente, apriremo una finestra sulla dimensione sci-fi di Guerre Stellari per interagire con gli appassionati e fare il punto della situazione sull'amata serie cinematografica (ma non solo, vedasi il recente successo di The Mandalorian Stagione 2) targata Disney.

