Everyeye su Twitch: domani con Tommaso Valentini di 3D Clouds e Carlo Barone di Riot Games

Dopo aver discusso dei progetti di Slitherine con Marco Minoli ed esserci divertiti a raccontarvi le sorprese del Future Games Show, nel prossimo appuntamento di Everyeye Talk scambieremo quattro chiacchiere su Twitch con Tommaso Valentini di 3D Clouds e Carlo Barone di Riot Games.

Per l'occasione, Valentini ci fornirà tutti gli aggiornamenti sul progetto di King of Seas, l'ambiziosa avventura piratesca che il team di 3D Clouds sta sviluppando per farci veleggiare versioni isole sperdute con la promessa di vivere intense battaglie navali. Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale su King of Seas e i mari procedurali dell'action RPG italiano.

Insieme a Carlo Barone, inoltre, potremo aprire una finestra sulle sorprese del 2021 tra Riot, eSport e Italia con il Brand Manager della divisione nostrana dell'azienda statunitense conosciuta in tutto il mondo per successi come League of Legends.

Partendo dalla ricca intervista offertaci nei giorni scorsi, Barone ci aiuterà a fotografare la situazione dell'attuale panorama videoludico italiano e le sue prospettive future, specie in funzione dell'ecosistema eSport globale in costante crescita e sempre più vivace a dispetto delle difficoltà rappresentate dalla perdurante emergenza Coronavirus.

L'appuntamento con i due esponenti di 3D Clouds e Riot Games è fissato per le ore 15:00 di domani, venerdì 2 aprile. Vi invitiamo a partecipare all'appuntamento e, qualora non l'aveste ancora fatto, ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per ricevere tutte le notifiche sulle trasmissioni in palinsesto tramite l'attivazione della campanella.