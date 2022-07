Everyeye su Twitch: si perde fino all'ultimo neurone con il meglio della settimana!

Ripercorriamo i momenti più folli e divertenti delle ultime settimane di Everyeye su Twitch, con la nostra redazione impegnata a fronteggiare l'ordalia di mostri di Vampire Survivors e compiere il salto della fede alle origini di Assassin's Creed.

Insieme ad Alessandro Bruni, infatti, abbiamo provato a esorcizzare le legioni di non-morti dell'ormai celebre roguelike in pixel art di Luca "Poncle" Galante, salvo poi soccombere tragicamente all'onda anomala di goblin, pipistrelli, razzi laser e fantasmi birichini lanciataci da quel tritacarne di emozioni conosciuto come Vampire Survivors.

Non meno "felice" è stato poi il viaggio nel mondo cartoonesco di Cuphead The Delicious Last Course compiuto dal dinamico duo composto da Giada e Riccardo, o la strada imboccata da Gabriele per riavvolgere il nastro dei ricordi e rivivere le avventure dell'eroe incappucciato del primo, leggendario capitolo di Assassin's Creed che ha compiuto 15 anni.

Prima di lasciarvi perdere fino all'ultimo neurone con il riassuntone delle clip del nostro "Best of Twitch", cogliamo spudoratamente l'occasione per estendervi nuovamente l'invito a registrarvi al nostro canale Twitch di Everyeye. L'abbonamento al canale garantisce l'accesso ai portali Telegram e Discord riservati agli iscritti, un'occasione unica per scambiare quattro chiacchiere con la community e interagire con la redazione per discutere dei temi a voi più cari.

A chi desidera supportarci ricordiamo inoltre che la sottoscrizione ad Amazon Prime vi consente di abbonardi al canale Twitch di Everyeye sfruttando il bonus dell'abbonamento mensile a un canale Twitch di vostra scelta. L'iscrizione di prova, e quindi gratuita, ha una durata di trenta giorni e non si rinnova automaticamente: qualora voleste attivarla, vi basterà collegare il vostro account Twitch a quello di Amazon Prime e scegliere Everyeye come piattaforma Twitch alla quale iscriversi mensilmente.