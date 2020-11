Everyeye su Twitch questa settimana: da Demon's Souls a Godfall e Cybperunk 2077!

Se la scorsa settimana è stato il momento di festeggiare l'esordio di Xbox Series X e Xbox Series S, i prossimi giorni scandiranno il conto alla rovescia per l'arrivo in Italia di PlayStation 5.

Per tenervi compagnia in vista di questo nuovo appuntamento con la next-gen, la Redazione ha stilato un palinsesto settimanale particolarmente ricco, pronto a dispiegarsi sul Canale Twitch di Everyeye. Immancabili ovviamente nuovi Q&A: dopo aver discusso di tutti i dettagli su DualSense e Audio 3D su PS5, la Redazione è pronta a rispondere a ogni domanda e curiosità sul mondo videoludico. Presenti poi all'appello i giochi next-gen, tra Godfall, Sackboy: Una Grande Avventura e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, mentre il remake di Demon's Souls sarà protagonista di un appuntamento speciale in compagnia di Sabaku no Maiku. Da segnalare, anche il nuovo Night City Wire, con novità su Cyberpunk 2077 in arrivo giovedì 19 novembre.



Di seguito, trovate l'intero palinsesto della settimana:

Lunedì 16 novembre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Il Fossa

Ore 13:00 - Spider-Man Miles Morales con Gianandrea Muià

Ore 15:00 - Godfall

Ore 17:00 - Yakuza: Like a Dragon

Ore 21:30 - Call of Duty: Black Ops Cold War feat. Kikachan87

Martedì 17 novembre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 13:00 - Sackboy: A Big Adventure

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Pikmin 3 Deluxe (co-op)

Mercoledì 18 novembre

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Il Fossa

Ore 13:00 - Super Mario Bros. 35: Un viaggio nei ricordi

Ore 15:00 - Q&A Hyrule Warriors feat. Cydonia

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 feat. SchiacciSempre (Kombat Pack 2)

Ore 21:00 - Destiny 2: Oltre la Luce, Le novità dell’espansione con Divus e Giorno Gaming

Giovedì 19 novembre

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Ale

Ore 15:00 - Demon's Souls feat. Sabaku

Ore 17:00 - Cyberpunk 2077: Night City Wire #5

Ore 21:00 - Virtual Monogatari feat. Be_Frankie

Venerdì 20 novembre

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con il Fossa

Ore 13:00 - Borderlands 3 (PS5)

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Hyrule Warriors feat. Cydonia (Gameplay)

Ore 21:00 - Joypad LIVE

Sabato 21 novembre

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 21:30 - Call of Duty: Black Ops Cold War feat. Kikachan87

Domenica 22 novembre

Ore 17:00 - Star Citizen

Ore 21:30 - Microsoft Flight Simulator - Lezioni di volo con Everyeye feat. Loreska

Vi aspettiamo dunque sul Canale Twitch di Everyeye, per una settimana ricca di appuntamenti! Come di consueto, vi ricordiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. Così facendo potrete interagire con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.