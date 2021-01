Everyeye su Twitch questa settimana: tra Hitman 3, novità su Resident Evil e non solo!

Prende il via una nuova settimana di gennaio 2021 e la Redazione di Everyeye è pronta a tenerci ancora una volta compagnia per i giorni a venire, con una ricca selezione di appuntamenti!

Grande protagonista sarà sicuramente la diretta dedicata allo streaming a tema Resident Evil, durante il quale Capcom presenterà il primo gamplay di Resident Evil Village. Secondo le più recenti indiscrezioni, inoltre, lo show potrebbe ospitare anche qualche annuncio inaspettato, tra i quali si rumoreggia possa trovare posto un gioco multiplayer. Spazio poi anche al lancio di Hitman 3, con l'ultima avventura dell'Agente 47 in arrivo il 20 gennaio 2021. Non mancano poi all'appello gameplay e sessioni di Q&A, di seguito, trovate l'intero palinsesto settimanale del Canale Twitch di Everyeye:

Lunedì 18 gennaio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Hitman 1 & 2

Ore 17:00 - League of Legends: Wild Rift feat. Cydonia e Terenas

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan87

Martedì 19 gennaio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 14:00 - Q&A Tech

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Hitman 3

Ore 21:00 - Cyberpunk 2077 feat. Be_Frankie

Mercoledì 20 gennaio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Marco

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 21:00 - Rust feat. GiornoGaming

Giovedì 21 gennaio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 15:00 - Q&A POP

Ore 17:00 - Sea of Thieves

Ore 19:00 - Aspettando Resident Evil Showcase

Ore 23:00 - Resident Evil Showcase

Venerdì 22 gennaio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Quattro Chiacchiere feat. Cydonia

Ore 21:00 - Escape from Tarkov feat. GiornoGaming

Sabato 23 gennaio

Ore 17:00 - Super Smash Bros. feat. SchiacciSempre

Ore 21.30 - COD: Black Ops Cold War feat. Kikachan87

Domenica 24 gennaio

Da definire

L'appuntamento, come sempre, è dunque sul Canale Twitch di Everyeye!