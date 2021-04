Everyeye su Twitch questa settimana: Silicon Valley, The Last Game 3, Oculus Gaming Show

Inizia una nuova settimana e come di consueto è tempo di scoprire il palinsesto del canale Twitch di Everyeye.it, arricchito dai nuovi format come Divano Express e Silicon Valley, oltre agli appuntamenti classici e ai gameplay dei giochi più caldi del momento.

La settimana parte con il consueto appuntamento del lunedì mattina in compagnia del Fossa dalle 10:00 alle 12:00, spazio nella giornata di oggi anche a Resident Evil Village mentre mercoledì ci sarà la presentazione di The Last Game Volume 3 senza dimenticare il commento live allo show Oculus Gaming, con pre show al via alle 21:00.

Lunedì 19 aprile

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 14:00 - Silicon Valley

Ore 15:00 - Magic the Gathering Arena Strixhaven feat. Akira

Ore 17:00 - Resident Evil Village

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan87

Martedì 20 aprile

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 14:00 - Divano Express

Ore 15:00 - Q&A Gaming

Ore 17:00 - Ghostrunner

Ore 21:00 - Da Definire

Mercoledì 21 aprile

Ore 10:00 - Every Morning con Marco

Ore 13:00 - L'INDIEmoniato: Flinthook

Ore 15:00 - Q&A Tech

Ore 17:00 - Presentazione The Last Game Vol. 3

Ore 21:00 - Oculus Showcase Pre-Show

Ore 00:00 - Oculus Showcase

Giovedì 22 aprile

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 15:00 - Q&A POP

Ore 17:00 - NieR Replicant

Ore 19:00 - LEGO Millennium Falcon

Venerdì 23 aprile

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 15:00 - Every Talk con Ivan Venturi di Italian Games Factory (Haunted Space)

Ore 17:00 - Q&A feat. Cydonia

Sabato 24 aprile

Ore 17:00 - Monster Hunter Rise feat. SchiacciSempre

Ore 21:30 - COD Black Ops Cold War feat. Kikachan87

Ricordatevi che potete supportare il canale Twitch Everyeye.it abbonandovi gratis con Amazon Prime, tra i benefit per i supporter citiamo live senza pubblicità e l'accesso esclusivo ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye.