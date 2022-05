Everyeye x Blowhammer: felpe e t-shirt in una collezione esclusiva

Everyeye.it annuncia un'iniziativa imperdibile per tutti i suoi fan: una nuova collaborazione con il brand italiano Blowhammer, specializzato in abbigliamento e accessori uomo/donna dal taglio streetwear, con grafiche vivaci e stampe all-over ad impreziosire i capi.

Il catalogo di Blowhammer include tutto ciò che vi occorre per un abbigliamento traboccante di stile: magliette, felpe, giacche, pantaloni, camicie, costumi da mare e accessori come cappellini (snapback e beanie) e mascherine, solamente per citare alcuni dei prodotti più iconici del brand.



La capsule collection Blowhammer x Everyeye.it presenta al momento undici pezzi tra t-shirt e felpe declinate in varie grafiche e stili, come la maglietta Main Quest, la t-shirt e le felpe con motivo Skill Tree (disponibili in blu, bianco e verde), la felpa Boss Rush con cappuccio e la grafica all-over Collectables riprodotta su t-shirt e felpa con cappuccio.



Tutti i capi sono prodotti in cotone 100%, tessuti morbidi, leggeri e traspiranti con una vestibilità comoda, le grafiche invece sono realizzate con inchiostri ad acqua, una scelta sostenibile e di qualità, la stampa non si screpola e non sbiadisce, la grafica del vostro capo resterà quindi sempre brillante e ben visibile.



Potete acquistare online i capi Blowhammer x Everyeye.it, le taglie vanno dalla XS alla 3XL, la consegna è garantita mediamente entro cinque giorni dall'ordine, tra i metodi di pagamento accettati segnaliamo PayPal, Scalapay (Paga in 3 rate), Carte di credito/debito, Satispay e Contrassegno (pagamento in contanti al momento del ritiro del pacco). La consegna è gratuita per ordini di importo pari o superiore a 59.99 euro, e se cambiate idea il reso è gratuito entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto.