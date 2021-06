EveryTalk: domani su Twitch faremo due chiacchiere con Antab Studio, autori di Foreclosed

Come ogni venerdì, anche domani ci sarà un nuovo appuntamento con EveryTalk, ovvero la nostra rubrica in cui si chiacchiera in diretta con sviluppatori o altre personalità dell'industria videoludica.

Domani, venerdì 25 giugno 2021, potrete sintonizzarvi alle ore 15:00 sul canale Twitch di Everyeye per ascoltarci fare quattro chiacchiere con Antab Studio, il team di sviluppo con sede a Milano attualmente al lavoro su Foreclosed. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Foreclosed è un'avventura con visuale in terza persona ambientata in un universo cyberpunk nel quale il giocatore può applicare potenziamenti di vario tipo al protagonista e permettergli così di sviluppare diversi talenti che riguardano il combattimento e non solo.

Vi ricordiamo che la data d'uscita di Foreclosed è stata annunciata proprio qualche settimana fa e il titolo arriverà il prossimo 12 agosto 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia.

Per quello che riguarda invece il nostro canale Twitch, vi ricordiamo che tragli appuntamenti di domani trovate l'immancabile Every Morning con Fossa alle ore 10:00 e la diretta interamente dedicata a Mario Golf Super Rush in compagnia di Cydonia a partire dalle ore 17:00.