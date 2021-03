EveryTalk: nuovo appuntamento su Twitch con Marco Minoli e gli Steam Sales, il 18 marzo

Nel nuovo appuntamento di EveryTalk la redazione di Everyeye vi porterà alla scoperta delle dinamiche di mercato in compagnia di Marco Minoli di Slitherine che ci aiuterà a comprendere le meccaniche alla base degli Steam Sales.

Il prossimo giovedì 18 marzo alle ore 14:00 sul canale Twitch di Everyeye andrà in onda il nuovo episodio di EveryTalk in compagnia di Marco Minoli, Marketing Director di Slitherine, software house da sempre impegnata nello sviluppo e nella diffusione di wargames e giochi di strategia. Grazie alla lunga esperienza maturata nell'industria videoludica Minoli ci aiuterà a comprendere logiche, meccaniche e strategie alla base degli Steam Sales, i saldi della celebre piattaforma PC che fanno la gioia di milioni di giocatori.

A condurre il tutto non mancherà la redazione di Everyeye con la quale, come sempre, sarà possibile interagire attraverso la chat. Se non fate ancora parte della nostra magnifica community vi ricordiamo di lasciare un cuoricino sul canale Twitch di Everyeye. Potete supportare il nostro palinsesto abbonandovi al canale Twitch, operazione completamente gratuita se siete iscritti ad Amazon Prime: per farlo basterà raggiungere la home page del canale Twitch di Everyeye, premere il tasto "Abbonati" e selezionare "Iscriviti senza costi aggiuntivi". Vi aspettiamo!