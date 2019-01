Everything arriverà su Nintendo Switch il 10 gennaio

Dopo aver ricevuto una calorosa accoglienza su PC e Playstation 4 nel 2017, Everything, il "simulatore di esistenza" a cura di David OReilly si appresta a debuttare anche su Nintendo Switch.

La notizia arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale dello stesso OReilly: Everything approderà sulla console ibrida della Grande N fra una settimana esatta, giovedì 10 gennaio, e sarà venduto al prezzo di 12.99 euro. Cloro che effettueranno il preordine potranno approfittare di uno sconto del 20% sul prezzo di listino e acquistare il titolo al costo di 10.39 euro. La versione Switch di Everything verrà pubblicata da Double Fine Production, compagnia statunitense capitanata da Tim Schafer. In apertura di notizia potete osservare il trailer di presentazione di questa nuova edizione. Che ne pensate?

Everything si presenta come una simulazione procedurale dell'intero universo in cui non saremo chiamati a compiere missioni o raggiungere determinati obiettivi, ma dovremo semplicemente impersonare ogni cosa del creato, partendo dagli impercettibili atomi per arrivare alle stelle, ai pianeti e anche oltre. Sulle pagine di Everyeye, il nostro Giuseppe Arace ha definito Everything come un'esperienza "intangibile, evanescente e vacua, tanto meravigliosa quanto indecifrabile": Se siete rimasti incuriositi e volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.