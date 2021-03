Everywhere: come sarà il gameplay? Build a Rocket Boy cita GTA Online e Ready Player One

Nel corso di un'intervista a IGN.com, gli sviluppatori di Build a Rocket Boy hanno descritto l'esperienza di gioco e i contenuti che dovremmo attenderci dal progetto di Everywhere, il nuovo titolo diretto da Leslie Benzies, il creatore della serie di Grand Theft Auto ed ex presidente di Rockstar North.

Partendo dalle interessanti anticipazioni provenienti dai due brevetti di Everywhere apparsi in rete nelle scorse settimane, un portavoce della software house fondata da Benzies ha spiegato ai microfoni di IGN.com che "adoriamo il modo in cui la community sta provando a mettere insieme tutte le informazioni legate ad Everywhere. Diamo sempre un'occhiata a quello che succede su Reddit e alcune delle cose che sono state scoperte, in realtà, non sono così lontane dalla nostra visione e da ciò che immaginiamo di integrare nel gioco, ma quelle informazioni non sono contestualizzate. Manca il senso della scala che avrà il nostro gioco, sarà un titolo davvero entusiasmante per gli utenti, uno spazio dove poter immergersi e sperimentare liberamente".

Nel ribadire il concetto, il rappresentante di Build a Rocket Boy sottolinea come "non ci piace pensare in termini di mondo aperto o mondo chiuso, pensiamo piuttosto a costruire nuovi mondi e nuovi modi entusiasmanti di giocare". Non meno interessanti sono poi le dichiarazioni dell'amministratore del canale Discord di Everywhere, Nestor, in cui si specifica che "il primo mondo sarà qualcosa di simile a GTA Online, mentre il secondo mondo somiglierà a Ready Player One, ossia un luogo dove puoi creare nuove esperienze e giochi da condividere con gli altri utenti e a cui accedere attraverso dei portali".

