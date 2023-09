Everywhere: creatività al potere nel Reveal Trailer dell'open world del papà di GTA

L'universo interattivo del papà di GTA, Everywhere, si schiude davanti ai nostri occhi con il Reveal Trailer ufficiale confezionato dai ragazzi di Build a Rocket Boy per immergerci in questa esperienza interattiva basata su Unreal Engine 5.

L'opera prima delle fucine creative dirette dall'ex presidente di Rockstar North Leslie Benzies darà accesso a un vero e proprio multiverso di attività da svolgere sia da soli che in multiplayer partendo da Utropia, un gigantesco Hub che ospiterà tutti coloro che vorranno cimentarsi nell'esplorazione e nell'espansione della dimensione sandbox di Everywhere.

Il filmato propostoci dagli autori al seguito del papà di Grand Theft Auto testimonia l'ampio ventaglio di esperienze digitali da poter vivere accedendo a Utropia, dalle gare online a bordo di veicoli alle missioni free roaming improntate alla sopravvivenza e alla raccolta di risorse, fino agli sparatutto competitivi e alle attività sociali all'interno di immense 'aree ricreative' dove poter partecipare a eventi o concerti.

Sempre grazie al Reveal Trailer di Everywere possiamo familiarizzare con gli strumenti di ARC-adia, l'editor di livelli che consentirà a tutti gli esploratori di questo multiverso interattivo di dare libero sfogo alla propria fantasia e creatività realizzando minigiochi, esperienze multimediali e artistiche, moduli grafici da condividere con gli altri creatori di contenuti e altro ancora.

Il lancio di Everywhere è previsto nei prossimi mesi su PC e, successivamente, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: tutti gli interessati possono iscriversi alla fase di Closed Alpha che si terrà a breve. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Everywhere, una realtà multidimensionale open world dall'autore di GTA.