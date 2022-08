Con Everywhere, il creatore di GTA vuole dare vita ad un nuovo universo parallelo

Tra i numerosi giochi mostrati durante l'Opening Night Live della GamesCom 2022, Everywhere è stato indubbiamente tra i più curiosi ed interessanti. Il nuovo gioco open world di Leslie Benzies, creatore di Grand Theft Auto, si è finalmente mostrato al pubblico permettendoci di avere un primo assaggio del suo concept.

Abbiamo riassunto tutte le nostre sensazioni nell'anteprima di Everywhere, commentando quanto mostrato nel corso dell'evento condotto da Geoff Keighley. E sebbene il progetto resti ancora fortemente avvolto nel mistero, di sicuro è già possibile affermare che sarà fortemente ambizioso. Il trailer ci mostra un grande universo in cui accade di tutto e sarà letteralmente possibile assistere ad eventi di ogni genere, con i ragazzi di Build a Rocket Boy che puntano a creare una vera e propria esperienza transmediale che mescola giochi, musica e streaming e generi diversi tra loro.

Insomma, il creatore di GTA vuole dar vita con Everywhere ad un nuovo universo parallelo nel quale i giocatori possano perdersi attraverso le attività più disparate, il tutto senza comunque dimenticare la probabile presenza di un'esperienza videoludica più classica come lasciato intendere dalle sequenze finali del trailer di Everywhere mostrato alla GamesCom, che potrebbero riguardare un possibile Story Mode.

C'è ancora moltissimo da vedere e capire del progetto, comunque ancora distante dalla sua uscita: il debutto di Everywhere è infatti fissato per un generico 2023, ed è quindi molto probabile che maggiori approfondimenti arriveranno nel corso dei prossimi mesi.