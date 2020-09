Everywhere, dall'ex producer di GTA: oltre 40 milioni di dollari per il nuovo gioco

Nel gennaio del 2017, l'oramai ex Presidente di Rockstar North, Leslie Benzies, annunciava l'apertura di un proprio studio videoludico, contestualmente alla presentazione di Everywhere, primo progetto del team.

Sotto il tetto di Build a Rocket Boy, questo il nome della software house, il gioco è attualmente in corso di realizzazione. Sul progetto non sono al momento disponibili molte informazioni, ma è noto che si tratterà di un open world dalle atmosfere sci-fi. Sul fronte della cornice narrativa, gli autori hanno annunciato che Everywhere sarà ambientato in un futuro prossimo, nel quale lo sviluppo tecnologico ha posto il genere umano di fronte alla necessità di bilanciare egoismo e altruismo nel tentativo di garantirsi la sopravvivenza.



Nonostante il pubblico ancora non abbia potuto osservare la produzione in azione, sembra che Everywhere sia riuscito a catturare l'attenzione di numerosi investitori. In particolare, secondo quanto riportato dal The Telegraph, Build a Rocket Boy avrebbe ora a disposizione ben 40,8 milioni di dollari circa. Tra i finanziatori, il quotidiano cita la cinese NetEase, Makers e Galaxy Interactive. Un budget quantomeno interessante per la software house al suo primo banco di prova, sotto la guida dell'ex Producer della serie GTA.



Al momento, non sono disponibili informazioni legate a data di uscita o piattaforme supportate da Everywhere.