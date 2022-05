Everywhere: nuovi dettagli sul Metaverso tra GTA e Ready Player One

A più di un anno di distanza dalle ultime informazioni sul gameplay di Everywhere condivise da Build a Rocket Boy, il sipario sul nuovo sandbox del creatore di GTA si rialza grazie Galaxy Interactive, una delle aziende che sta investendo in questo promettente titolo 'ispirato' a Ready Player One.

La nuova infornata di informazioni sulla nuova creatura free roaming di Leslie Benzies proviene dal profilo LinkedIn di un consociato della società che, insieme a NetEase e ad altre realtà del settore, sta scommettendo sul successo di Everywhere con oltre 40 milioni di dollari di investimenti.

Il profilo in questione descriverebbe Everywhere come una "vera esperienza in stile Ready Player One, un gioco AAA open world votato al multiplayer che incorpora una narrazione epica con più capitoli e un mare di contenuti generati dagli utenti".

Il cuore pulsante dell'esperienza ludica di Everywhere sarebbe perciò rappresentato dalla libertà offerta ai giocatori nel plasmare i propri contenuti tramite quello che viene definito come "un ambiente virtuale completamente sandbox in cui gli utenti posso creare i propri mondi connessi ai social e alle piattaforme di streaming".

Solo con il tempo, quindi, capiremo quali forme ludiche e contenutistiche assumerà il Metaverso di Everywhere ideato dall'ex presidente di Rockstar North e dai suoi collaboratori di Build a Rocket Boy.