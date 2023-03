Everywhere esce nel 2023: nuovi dettagli sull'open world creativo del papà di GTA

Dopo aver attentato alle coronarie dei patiti di action iperrealistici con il teaser di MindsEye, i ragazzi di Build a Rocket Boy si affacciano sulle pagine di VGC per confermare il lancio di Everywhere nel 2023 e svelare tanti dettagli inediti su questa ambiziosa piattaforma creativa.

L'ultima visita dei giornalisti di VideoGamesChronicle negli studi di Build a Rocket Boy ha consentito alla software house fondata e diretta da Leslie Benzies, il creatore di GTA, di snocciolare tutta una serie di informazioni su Everywhere.

Stando a quanto spiegato da Build a Rocket Boy, sin dall'apertura ufficiale dei server di Everywhere che avverrà "più avanti nel 2023 su PC, con altri formati ancora da definire" i giocatori potranno accedere a Utropia, un gigantesco Hub caratterizzato da numerosi biomi e da tanti distretti che ospiteranno i portali verso gli universi videoludici realizzati dalla community.

Sempre a partire dal lancio di Everywhere sarà possibile utilizzare liberamente ARC-adia, l'editor sviluppato da Build a Rocket Boy per consentire agli appassionati di plasmare minigiochi appartenenti ai generi più disparati, esperienze interattive e singoli componenti (dai piccoli oggetti di arredamento a interi livelli) da condividere in rete per espandere costantemente le opportunità creative della community.

A tal proposito, i vertici di Build a Rocket Boy ribadiscono di non essere interessati a Web3, blockchain e criptovalute: di conseguenza, Everywhere non avrà NFT. In calce alla notizia trovate le nuove immagini condivise dal team di Leslie Benzies sugli strumenti di ARC-adia e sulle possibilità creative offerte dall'hub di Utropia.