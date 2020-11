Everywhere: il nuovo gioco del papà di GTA sarà basato su Unreal Engine

Build A Rocket Boy Games Studios è il nuovo team fondato da Leslie Benzies, co-autore di GTA, ha ottenuto nuovi fondi da una serie di partner selezionati. Dalla sua fondazione nel 2016 lo studio è cresciuto rapidamente e conta ora oltre 400 dipendenti tra gli studi di Edinburgo e Budapest.

Tra gli investitori della compagnia troviamo ora nomi come Galaxy Interactive, NetEase, eWTP Innovation Fund e Creative Artists Agency, NetEase in particolare spicca tra le tante holding che hanno concesso finanziamenti allo studio, come noto la compagnia cinese possiede diverse quote di aziende in Occidente e vuole espandersi sempre di più in Europa e Stati Uniti.

Grazie ai nuovi fondi lo studio è ora in grado di accedere a nuove risorse e a tal proposito Build A Rocket Boy ha annunciato che Everywhere utilizzerà l'Unreal Engine. Al momento purtroppo non ci sono dettagli sul gioco e di fatto Everywhere è poco più che un logo per il pubblico, lo studio fondato dal co-autore di GTA sta però continuando a lavorare dietro le quinte con l'obiettivo di svelare presto questo ambizioso progetto al mondo intero.

Secondo alcuni rumor Everywhere potrebbe uscire nel 2021, al momento però come detto non sappiamo praticamente nulla sul gioco, non è escluso quindi che la compagnia abbia bisogno di più tempo per terminare lo sviluppo e per la comunicazione globale.