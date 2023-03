Everywhere, niente NFT: l'open world del creatore di GTA rinuncia al web 3.0

Con la conferma del prossimo lancio di Everywhere nel 2023, arrivano ulteriori dettagli sulla produzione d'esordio di Build A Rocket Boy, team guidato da Leslie Benzies, creatore della serie GTA.

In particolare, in occasione della Game Developers Conference la software house ha alzato il sipario su alcune delle caratteristiche che contraddistingueranno Everywhere. Tra i dettagli condivisi dall'ex Rockstar Games, figurano alcune interessanti dichiarazioni relative al web 3.0. Nonostante gli investimenti nella blockchain realizzati da Buil A Rocket Boy la scorsa estate, Benzies ha escluso l'inclusione di NFT nel suo open world.

"Non ne abbiamo bisogno, è questo il punto essenziale", ha confermato Mick Hocking, Chief Development Officer presso il team: "La blockchain e gli NFT sono utili quando si vogliono prendere dei contenuti esterni al titolo e realizzare uno scambio. Ma in Everywhere ogni cosa si trova all'interno del nostro mondo: i giocatori possono creare e condividere contenuti, non abbiamo bisogno di quella tecnologia. Dunque perché implementarla?".



Pur esplorando le potenzialità di questi nuovi strumenti, Build A Rocket Boy dunque non includerà alcuna feature legata alle dinamiche da web 3.0 all'interno del suo gioco d'esordio. Con struttura open world, Everywhere rappresenta una realtà ancora piuttosto misteriosa, che esordirà sul mercato videoludico nel corso del 2023.