Everywhere: il nuovo gioco del creatore di GTA uscirà nel 2021? È improbabile

Un utente del forum di ResetEra ha pubblicato un documento di Build a Rocket Boy che illustra le strategie della software house incaricata, insieme al creatore di GTA Leslie Benzies, di sviluppare il titolo open world Everywhere dopo aver ricevuto 40 milioni di dollari di finanziamenti da un gruppo di investitori.

Nella documentazione condivisa dal redditor TheWhiteWolf35, i vertici di Build a Rocket Boy espongono il proprio piano strategico per concretizzare la visione del nuovo titolo a mondo aperto sviluppato in collaborazione con l'ex presidente di Rockstar North.

Nel report, i rappresentanti della software house ungherese citano Everywhere spiegando come "l'obiettivo del lancio nel quarto trimestre del 2021 del gioco è ancora possibile. Tuttavia, date le ambizioni del gioco e la complessità dello sviluppo tecnologico, c'è il rischio che il progetto richieda più tempo per essere completato".

Nonostante il grande interesse suscitato tra i frequentatori del forum di Reddit da queste anticipazioni, è importante sottolineare come il documento illustri la strategia delinata da Build a Rocket Boy alla fine del 2019. Di conseguenza, il report non tiene conto dei grandi stravolgimenti avvenuti da allora tra le problematiche del lavoro in remoto per la sopraggiunta pandemia da Coronavirus alla decisione, presa negli ultimi mesi dagli sviluppatori di Budapest, di abbandonare il motore Lumberyard di Amazon per utilizzare l'Unreal Engine con Everywhere.